TriasLab Cijena danas

Trenutačna cijena TriasLab (TRIAS) danas je $ 0.467016, s promjenom od 41.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRIAS u USD je $ 0.467016 po TRIAS.

TriasLab trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,670,160, s količinom u optjecaju od 10.00M TRIAS. Tijekom posljednja 24 sata, TRIAS trgovao je između $ 0.450169 (niska) i $ 0.801724 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 31.7, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.450169.

U kratkoročnim performansama, TRIAS se kretao +0.08% u posljednjem satu i -51.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TriasLab (TRIAS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TriasLab je $ 4.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRIAS je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.67M.