Na temelju vašeg predviđanja, TriasLab bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.448723 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, TriasLab bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.471159 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za TRIAS je $ 0.494717 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za TRIAS je $ 0.519452 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TRIAS u 2029. je $ 0.545425 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TRIAS u 2030. je $ 0.572696 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena TriasLab mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.932862.

U 2050. godini, cijena TriasLab mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1.5195.