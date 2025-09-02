SunContract (SNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03175381 $ 0.03175381 $ 0.03175381 24-satna najniža cijena $ 0.03260626 $ 0.03260626 $ 0.03260626 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03175381$ 0.03175381 $ 0.03175381 24-satna najviša cijena $ 0.03260626$ 0.03260626 $ 0.03260626 Najviša cijena ikada $ 0.664222$ 0.664222 $ 0.664222 Najniža cijena $ 0.002099$ 0.002099 $ 0.002099 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) -0.09% Promjena cijene (7D) -3.83% Promjena cijene (7D) -3.83%

SunContract (SNC) cijena u stvarnom vremenu je $0.03235143. Tijekom protekla 24 sata, SNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03175381 i najviše cijene $ 0.03260626, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNC je $ 0.664222, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002099.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNC se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -3.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SunContract (SNC)

Tržišna kapitalizacija $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Količina u optjecaju 122.71M 122.71M 122.71M Ukupna količina 122,707,503.0 122,707,503.0 122,707,503.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SunContract je $ 3.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNC je 122.71M, s ukupnom količinom od 122707503.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.97M.