SunContract Logotip

SunContract Cijena (SNC)

1 SNC u USD cijena uživo:

$0.03236943
$0.03236943
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SunContract (SNC)
SunContract (SNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03175381
24-satna najniža cijena
$ 0.03260626
24-satna najviša cijena

$ 0.03175381
$ 0.03260626
$ 0.664222
$ 0.002099
-0.34%

-0.09%

-3.83%

-3.83%

SunContract (SNC) cijena u stvarnom vremenu je $0.03235143. Tijekom protekla 24 sata, SNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03175381 i najviše cijene $ 0.03260626, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNC je $ 0.664222, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002099.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNC se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -3.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SunContract (SNC)

$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M

--
--

$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M

122.71M
122.71M 122.71M

122,707,503.0
122,707,503.0 122,707,503.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SunContract je $ 3.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNC je 122.71M, s ukupnom količinom od 122707503.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.97M.

SunContract (SNC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SunContract u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SunContract u USD iznosila je $ -0.0016956193.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SunContract u USD iznosila je $ -0.0009875209.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SunContract u USD iznosila je $ -0.005509328777212976.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.09%
30 dana$ -0.0016956193-5.24%
60 dana$ -0.0009875209-3.05%
90 dana$ -0.005509328777212976-14.55%

Što je SunContract (SNC)

SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.

SunContract Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SunContract (SNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SunContract (SNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SunContract.

Provjerite SunContract predviđanje cijene sada!

SNC u lokalnim valutama

SunContract (SNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SunContract (SNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SunContract (SNC)

Koliko SunContract (SNC) vrijedi danas?
Cijena SNC uživo u USD je 0.03235143 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNC u USD?
Trenutačna cijena SNC u USD je $ 0.03235143. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SunContract?
Tržišna kapitalizacija za SNC je $ 3.97M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNC?
Količina u optjecaju za SNC je 122.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNC?
SNC je postigao ATH cijenu od 0.664222 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNC?
SNC je vidio ATL cijenu od 0.002099 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNC?
24-satni obujam trgovanja za SNC je -- USD.
Hoće li SNC još narasti ove godine?
SNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
