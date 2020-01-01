SunContract (SNC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SunContract (SNC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SunContract (SNC) Informacije SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute. Službena web stranica: https://suncontract.org/ Bijela knjiga: https://suncontract.org/res/whitepaper.pdf

SunContract (SNC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SunContract (SNC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Ukupna količina: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M Količina u optjecaju: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Povijesni maksimum: $ 0.664222 $ 0.664222 $ 0.664222 Povijesni minimum: $ 0.002099 $ 0.002099 $ 0.002099 Trenutna cijena: $ 0.03206239 $ 0.03206239 $ 0.03206239 Saznajte više o cijeni SunContract (SNC)

SunContract (SNC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SunContract (SNC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNC tokena, istražite SNC cijenu tokena uživo!

