Stockify (STK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.78% Promjena cijene (1D) +1.09% Promjena cijene (7D) -2.11% Promjena cijene (7D) -2.11%

Stockify (STK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STK se promijenio za +1.78% u posljednjih sat vremena, +1.09% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stockify (STK)

Tržišna kapitalizacija $ 42.99K$ 42.99K $ 42.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.99K$ 42.99K $ 42.99K Količina u optjecaju 999.45M 999.45M 999.45M Ukupna količina 999,451,928.898687 999,451,928.898687 999,451,928.898687

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stockify je $ 42.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STK je 999.45M, s ukupnom količinom od 999451928.898687. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.99K.