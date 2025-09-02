Više o STK

Stockify Cijena (STK)

1 STK u USD cijena uživo:

--
----
+1.00%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:53:53 (UTC+8)

Stockify (STK) Informacije o cijeni (USD)

Stockify (STK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STK se promijenio za +1.78% u posljednjih sat vremena, +1.09% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stockify (STK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stockify je $ 42.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STK je 999.45M, s ukupnom količinom od 999451928.898687. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.99K.

Stockify (STK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stockify u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stockify u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stockify u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stockify u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.09%
30 dana$ 0-69.20%
60 dana$ 0-75.74%
90 dana$ 0--

Što je Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms. These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Stockify Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stockify (STK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stockify (STK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stockify.

Provjerite Stockify predviđanje cijene sada!

Stockify (STK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stockify (STK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stockify (STK)

Koliko Stockify (STK) vrijedi danas?
Cijena STK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STK u USD?
Trenutačna cijena STK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stockify?
Tržišna kapitalizacija za STK je $ 42.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STK?
Količina u optjecaju za STK je 999.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STK?
STK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STK?
STK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STK?
24-satni obujam trgovanja za STK je -- USD.
Hoće li STK još narasti ove godine?
STK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stockify (STK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.