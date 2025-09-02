SONE (SONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.987329 24-satna najviša cijena $ 1.009 Najviša cijena ikada $ 1.074 Najniža cijena $ 0.869104 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) -0.87% Promjena cijene (7D) -0.26%

SONE (SONE) cijena u stvarnom vremenu je $0.997007. Tijekom protekla 24 sata, SONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.987329 i najviše cijene $ 1.009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SONE je $ 1.074, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.869104.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SONE se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -0.87% u posljednjih 24 sata i -0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SONE (SONE)

Tržišna kapitalizacija $ 478.80K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 478.80K Količina u optjecaju 480.24K Ukupna količina 480,237.234

Trenutačna tržišna kapitalizacija SONE je $ 478.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SONE je 480.24K, s ukupnom količinom od 480237.234. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 478.80K.