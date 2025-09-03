Više o SOLMAX

Solmax Cijena (SOLMAX)

1 SOLMAX u USD cijena uživo:

$0.099946
$0.099946
+0.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Solmax (SOLMAX)
Solmax (SOLMAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.22%

+0.99%

+22.08%

+22.08%

Solmax (SOLMAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.099946. Tijekom protekla 24 sata, SOLMAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.096396 i najviše cijene $ 0.100794, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLMAX je $ 9.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03384117.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLMAX se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i +22.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solmax (SOLMAX)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solmax je $ 29.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLMAX je 299.55K, s ukupnom količinom od 299551.892354. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.94K.

Solmax (SOLMAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solmax u USD iznosila je $ +0.00098341.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solmax u USD iznosila je $ +0.0814017992.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solmax u USD iznosila je $ +0.0919521090.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solmax u USD iznosila je $ +0.02851291980500419.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00098341+0.99%
30 dana$ +0.0814017992+81.45%
60 dana$ +0.0919521090+92.00%
90 dana$ +0.02851291980500419+39.92%

Što je Solmax (SOLMAX)

Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.

Resurs Solmax (SOLMAX)

Solmax Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solmax (SOLMAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solmax (SOLMAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solmax.

Provjerite Solmax predviđanje cijene sada!

SOLMAX u lokalnim valutama

Solmax (SOLMAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solmax (SOLMAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLMAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solmax (SOLMAX)

Koliko Solmax (SOLMAX) vrijedi danas?
Cijena SOLMAX uživo u USD je 0.099946 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLMAX u USD?
Trenutačna cijena SOLMAX u USD je $ 0.099946. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solmax?
Tržišna kapitalizacija za SOLMAX je $ 29.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLMAX?
Količina u optjecaju za SOLMAX je 299.55K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLMAX?
SOLMAX je postigao ATH cijenu od 9.66 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLMAX?
SOLMAX je vidio ATL cijenu od 0.03384117 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLMAX?
24-satni obujam trgovanja za SOLMAX je -- USD.
Hoće li SOLMAX još narasti ove godine?
SOLMAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLMAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
