Solmax (SOLMAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.096396 $ 0.096396 $ 0.096396 24-satna najniža cijena $ 0.100794 $ 0.100794 $ 0.100794 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.096396$ 0.096396 $ 0.096396 24-satna najviša cijena $ 0.100794$ 0.100794 $ 0.100794 Najviša cijena ikada $ 9.66$ 9.66 $ 9.66 Najniža cijena $ 0.03384117$ 0.03384117 $ 0.03384117 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +0.99% Promjena cijene (7D) +22.08% Promjena cijene (7D) +22.08%

Solmax (SOLMAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.099946. Tijekom protekla 24 sata, SOLMAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.096396 i najviše cijene $ 0.100794, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLMAX je $ 9.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03384117.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLMAX se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i +22.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solmax (SOLMAX)

Tržišna kapitalizacija $ 29.94K$ 29.94K $ 29.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.94K$ 29.94K $ 29.94K Količina u optjecaju 299.55K 299.55K 299.55K Ukupna količina 299,551.892354 299,551.892354 299,551.892354

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solmax je $ 29.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLMAX je 299.55K, s ukupnom količinom od 299551.892354. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.94K.