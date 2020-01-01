Solmax (SOLMAX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solmax (SOLMAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solmax (SOLMAX) Informacije Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.

Solmax (SOLMAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solmax (SOLMAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.02K $ 36.02K $ 36.02K Ukupna količina: $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K Količina u optjecaju: $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.02K $ 36.02K $ 36.02K Povijesni maksimum: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Povijesni minimum: $ 0.03384117 $ 0.03384117 $ 0.03384117 Trenutna cijena: $ 0.120258 $ 0.120258 $ 0.120258 Saznajte više o cijeni Solmax (SOLMAX)

Solmax (SOLMAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solmax (SOLMAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLMAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLMAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLMAX tokena, istražite SOLMAX cijenu tokena uživo!

