Snake (SNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01317448 $ 0.01317448 $ 0.01317448 24-satna najniža cijena $ 0.01321781 $ 0.01321781 $ 0.01321781 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01317448$ 0.01317448 $ 0.01317448 24-satna najviša cijena $ 0.01321781$ 0.01321781 $ 0.01321781 Najviša cijena ikada $ 0.592266$ 0.592266 $ 0.592266 Najniža cijena $ 0.01287783$ 0.01287783 $ 0.01287783 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Snake (SNK) cijena u stvarnom vremenu je $0.01319428. Tijekom protekla 24 sata, SNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01317448 i najviše cijene $ 0.01321781, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNK je $ 0.592266, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01287783.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNK se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snake (SNK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Količina u optjecaju 83.46M 83.46M 83.46M Ukupna količina 83,459,722.1341008 83,459,722.1341008 83,459,722.1341008

Trenutačna tržišna kapitalizacija Snake je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNK je 83.46M, s ukupnom količinom od 83459722.1341008. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.