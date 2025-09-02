Više o SNK

Snake Logotip

Snake Cijena (SNK)

Neuvršten

1 SNK u USD cijena uživo:

$0.01319428
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Snake (SNK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:09:36 (UTC+8)

Snake (SNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01317448
24-satna najniža cijena
$ 0.01321781
24-satna najviša cijena

$ 0.01317448
$ 0.01321781
$ 0.592266
$ 0.01287783
-0.00%

+0.03%

-0.00%

-0.00%

Snake (SNK) cijena u stvarnom vremenu je $0.01319428. Tijekom protekla 24 sata, SNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01317448 i najviše cijene $ 0.01321781, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNK je $ 0.592266, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01287783.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNK se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Snake (SNK)

$ 1.10M
--
$ 1.10M
83.46M
83,459,722.1341008
Trenutačna tržišna kapitalizacija Snake je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNK je 83.46M, s ukupnom količinom od 83459722.1341008. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.

Snake (SNK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Snake u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Snake u USD iznosila je $ +0.0000138764.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Snake u USD iznosila je $ -0.0000022535.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Snake u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.03%
30 dana$ +0.0000138764+0.11%
60 dana$ -0.0000022535-0.01%
90 dana$ 0--

Što je Snake (SNK)

SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Snake Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Snake (SNK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Snake (SNK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Snake.

Provjerite Snake predviđanje cijene sada!

SNK u lokalnim valutama

Snake (SNK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Snake (SNK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Snake (SNK)

Koliko Snake (SNK) vrijedi danas?
Cijena SNK uživo u USD je 0.01319428 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNK u USD?
Trenutačna cijena SNK u USD je $ 0.01319428. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Snake?
Tržišna kapitalizacija za SNK je $ 1.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNK?
Količina u optjecaju za SNK je 83.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNK?
SNK je postigao ATH cijenu od 0.592266 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNK?
SNK je vidio ATL cijenu od 0.01287783 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNK?
24-satni obujam trgovanja za SNK je -- USD.
Hoće li SNK još narasti ove godine?
SNK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:09:36 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.