Više o VIRTUAL

VIRTUAL Informacije o cijeni

VIRTUAL Bijela knjiga

VIRTUAL Službena web stranica

VIRTUAL Tokenomija

VIRTUAL Prognoza cijena

VIRTUAL Povijest

Vodič za kupnju VIRTUAL

Konverter VIRTUAL u fiducijarnu valutu

VIRTUAL Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Virtuals Protocol Logotip

Virtuals Protocol Cijena(VIRTUAL)

1 VIRTUAL u USD cijena uživo:

$1.0205
$1.0205$1.0205
-3.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:25:09 (UTC+8)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0048
$ 1.0048$ 1.0048
24-satna najniža cijena
$ 1.1265
$ 1.1265$ 1.1265
24-satna najviša cijena

$ 1.0048
$ 1.0048$ 1.0048

$ 1.1265
$ 1.1265$ 1.1265

$ 5.0709119422827476
$ 5.0709119422827476$ 5.0709119422827476

$ 0.007604929689950013
$ 0.007604929689950013$ 0.007604929689950013

-0.58%

-3.23%

-9.93%

-9.93%

Virtuals Protocol (VIRTUAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0205. Tijekom protekla 24 sata, VIRTUALtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0048 i najviše cijene $ 1.1265, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIRTUAL je $ 5.0709119422827476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.007604929689950013.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIRTUAL se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, -3.23% u posljednjih 24 sata i -9.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Virtuals Protocol (VIRTUAL)

No.97

$ 669.00M
$ 669.00M$ 669.00M

$ 698.82K
$ 698.82K$ 698.82K

$ 1.02B
$ 1.02B$ 1.02B

655.56M
655.56M 655.56M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

65.55%

0.01%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virtuals Protocol je $ 669.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 698.82K. Količina u optjecaju VIRTUAL je 655.56M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02B.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Virtuals Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.034171-3.23%
30 dana$ -0.1588-13.47%
60 dana$ -0.6205-37.82%
90 dana$ -0.9438-48.05%
Virtuals Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VIRTUAL od $ -0.034171 (-3.23%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Virtuals Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1588 (-13.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Virtuals Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VIRTUAL od $ -0.6205 (-37.82%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Virtuals Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.9438 (-48.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Virtuals Protocol (VIRTUAL)?

Pogledajte Virtuals Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Virtuals Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VIRTUAL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Virtuals Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Virtuals Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Virtuals Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Virtuals Protocol (VIRTUAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Virtuals Protocol (VIRTUAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Virtuals Protocol.

Provjerite Virtuals Protocol predviđanje cijene sada!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Virtuals Protocol (VIRTUAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIRTUAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Tražiš kako kupiti Virtuals Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Virtuals Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VIRTUAL u lokalnim valutama

1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u VND
26,854.4575
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u AUD
A$1.55116
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u GBP
0.744965
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u EUR
0.867425
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u USD
$1.0205
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u MYR
RM4.30651
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u TRY
41.98337
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u JPY
¥150.0135
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u ARS
ARS$1,405.646905
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u RUB
82.221685
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u INR
89.88564
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u IDR
Rp16,729.50552
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u KRW
1,423.29135
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u PHP
58.33178
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u EGP
￡E.49.524865
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u BRL
R$5.541315
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u CAD
C$1.398085
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u BDT
124.245875
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u NGN
1,562.783495
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u COP
$4,098.38923
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u ZAR
R.17.950595
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u UAH
42.299725
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u VES
Bs148.993
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u CLP
$987.844
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u PKR
Rs289.65872
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u KZT
550.427085
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u THB
฿32.951945
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u TWD
NT$31.26812
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u AED
د.إ3.745235
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u CHF
Fr0.8164
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u HKD
HK$7.949695
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u AMD
֏390.392275
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u MAD
.د.م9.1845
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u MXN
$19.032325
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u SAR
ريال3.826875
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u PLN
3.71462
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u RON
лв4.418765
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u SEK
kr9.582495
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u BGN
лв1.704235
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u HUF
Ft344.64326
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u CZK
21.297835
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u KWD
د.ك0.3112525
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u ILS
3.418675
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u AOA
Kz930.257185
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u BHD
.د.ب0.3847285
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u BMD
$1.0205
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u DKK
kr6.500585
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u HNL
L26.747305
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u MUR
46.7389
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u NAD
$17.9608
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u NOK
kr10.194795
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u NZD
$1.724645
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u PAB
B/.1.0205
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u PGK
K4.316715
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u QAR
ر.ق3.724825
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) u RSD
дин.102.182665

Virtuals Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Virtuals Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Virtuals Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Virtuals Protocol

Koliko Virtuals Protocol (VIRTUAL) vrijedi danas?
Cijena VIRTUAL uživo u USD je 1.0205 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIRTUAL u USD?
Trenutačna cijena VIRTUAL u USD je $ 1.0205. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Virtuals Protocol?
Tržišna kapitalizacija za VIRTUAL je $ 669.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIRTUAL?
Količina u optjecaju za VIRTUAL je 655.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIRTUAL?
VIRTUAL je postigao ATH cijenu od 5.0709119422827476 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIRTUAL?
VIRTUAL je vidio ATL cijenu od 0.007604929689950013 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIRTUAL?
24-satni obujam trgovanja za VIRTUAL je $ 698.82K USD.
Hoće li VIRTUAL još narasti ove godine?
VIRTUAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIRTUAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:25:09 (UTC+8)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

VIRTUAL u USD kalkulator

Iznos

VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

1 VIRTUAL = 1.0205 USD

Trgujte VIRTUAL

VIRTUALUSDC
$1.02004
$1.02004$1.02004
-3.30%
VIRTUALUSDT
$1.0205
$1.0205$1.0205
-3.33%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine