shoki (SOK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00116162$ 0.00116162 $ 0.00116162 Najniža cijena $ 0.00000965$ 0.00000965 $ 0.00000965 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +9.17% Promjena cijene (7D) +9.17%

shoki (SOK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001686. Tijekom protekla 24 sata, SOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOK je $ 0.00116162, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000965.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +9.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu shoki (SOK)

Tržišna kapitalizacija $ 16.86K$ 16.86K $ 16.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.86K$ 16.86K $ 16.86K Količina u optjecaju 999.70M 999.70M 999.70M Ukupna količina 999,695,209.0527 999,695,209.0527 999,695,209.0527

Trenutačna tržišna kapitalizacija shoki je $ 16.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOK je 999.70M, s ukupnom količinom od 999695209.0527. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.86K.