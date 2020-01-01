shoki (SOK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u shoki (SOK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

shoki (SOK) Informacije Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project. Službena web stranica: https://www.shokicoin.com/ Kupi SOK odmah!

shoki (SOK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za shoki (SOK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.86K $ 16.86K $ 16.86K Ukupna količina: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Količina u optjecaju: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.86K $ 16.86K $ 16.86K Povijesni maksimum: $ 0.00116162 $ 0.00116162 $ 0.00116162 Povijesni minimum: $ 0.00000965 $ 0.00000965 $ 0.00000965 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni shoki (SOK)

shoki (SOK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike shoki (SOK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOK tokena, istražite SOK cijenu tokena uživo!

SOK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOK? Naša SOK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOK predviđanje cijene tokena odmah!

