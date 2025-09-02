SelfKey (KEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04331005$ 0.04331005 $ 0.04331005 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) -4.10% Promjena cijene (7D) -12.75% Promjena cijene (7D) -12.75%

SelfKey (KEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEY je $ 0.04331005, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEY se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -4.10% u posljednjih 24 sata i -12.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SelfKey (KEY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Količina u optjecaju 6.00B 6.00B 6.00B Ukupna količina 5,999,999,954.0 5,999,999,954.0 5,999,999,954.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SelfKey je $ 1.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEY je 6.00B, s ukupnom količinom od 5999999954.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.77M.