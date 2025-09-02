Rupiah Token (IDRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.02% Promjena cijene (7D) -0.02%

Rupiah Token (IDRT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IDRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDRT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDRT se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rupiah Token (IDRT)

Tržišna kapitalizacija $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M Količina u optjecaju 173.86B 173.86B 173.86B Ukupna količina 173,856,905,811.0 173,856,905,811.0 173,856,905,811.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rupiah Token je $ 10.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDRT je 173.86B, s ukupnom količinom od 173856905811.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.66M.