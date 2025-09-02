Više o ROOBEE

Roobee Cijena (ROOBEE)

1 ROOBEE u USD cijena uživo:

$0.00011118
$0.00011118$0.00011118
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Roobee (ROOBEE)
Roobee (ROOBEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02084178
$ 0.02084178$ 0.02084178

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

-0.43%

-0.43%

Roobee (ROOBEE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROOBEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROOBEE je $ 0.02084178, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROOBEE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -0.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Roobee (ROOBEE)

$ 133.92K
$ 133.92K$ 133.92K

--
----

$ 600.39K
$ 600.39K$ 600.39K

1.20B
1.20B 1.20B

5,399,999,999.999999
5,399,999,999.999999 5,399,999,999.999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Roobee je $ 133.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROOBEE je 1.20B, s ukupnom količinom od 5399999999.999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 600.39K.

Roobee (ROOBEE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Roobee u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Roobee u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Roobee u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Roobee u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ 0-3.00%
60 dana$ 0-7.19%
90 dana$ 0--

Što je Roobee (ROOBEE)

Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Roobee (ROOBEE)

Službena web-stranica

Roobee Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Roobee (ROOBEE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Roobee (ROOBEE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Roobee.

Provjerite Roobee predviđanje cijene sada!

ROOBEE u lokalnim valutama

Roobee (ROOBEE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Roobee (ROOBEE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Roobee (ROOBEE)

Koliko Roobee (ROOBEE) vrijedi danas?
Cijena ROOBEE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROOBEE u USD?
Trenutačna cijena ROOBEE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Roobee?
Tržišna kapitalizacija za ROOBEE je $ 133.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROOBEE?
Količina u optjecaju za ROOBEE je 1.20B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROOBEE?
ROOBEE je postigao ATH cijenu od 0.02084178 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROOBEE?
ROOBEE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROOBEE?
24-satni obujam trgovanja za ROOBEE je -- USD.
Hoće li ROOBEE još narasti ove godine?
ROOBEE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROOBEE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.