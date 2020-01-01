Roobee (ROOBEE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Roobee (ROOBEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Roobee (ROOBEE) Informacije Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io) Službena web stranica: https://roobee.io/ Kupi ROOBEE odmah!

Roobee (ROOBEE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Roobee (ROOBEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 133.04K $ 133.04K $ 133.04K Ukupna količina: $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B Količina u optjecaju: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 596.43K $ 596.43K $ 596.43K Povijesni maksimum: $ 0.02084178 $ 0.02084178 $ 0.02084178 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011045 $ 0.00011045 $ 0.00011045 Saznajte više o cijeni Roobee (ROOBEE)

Roobee (ROOBEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Roobee (ROOBEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROOBEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROOBEE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROOBEE tokena, istražite ROOBEE cijenu tokena uživo!

