Robotics Intelligence (RI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00117042$ 0.00117042 $ 0.00117042 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.06% Promjena cijene (1D) +1.47% Promjena cijene (7D) -40.53% Promjena cijene (7D) -40.53%

Robotics Intelligence (RI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RI je $ 0.00117042, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RI se promijenio za +1.06% u posljednjih sat vremena, +1.47% u posljednjih 24 sata i -40.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Robotics Intelligence (RI)

Tržišna kapitalizacija $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.37K$ 14.37K $ 14.37K Količina u optjecaju 974.61M 974.61M 974.61M Ukupna količina 999,610,533.478292 999,610,533.478292 999,610,533.478292

Trenutačna tržišna kapitalizacija Robotics Intelligence je $ 14.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RI je 974.61M, s ukupnom količinom od 999610533.478292. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.37K.