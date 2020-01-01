Robotics Intelligence (RI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Robotics Intelligence (RI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Robotics Intelligence (RI) Informacije

Robotics Intelligence is the first open-source, decentralized AI model powering humanoid robots. We're building AI for scalability, adaptability, and security for various use cases, including both industrial and consumer systems. By integrating blockchain technology with advanced artificial intelligence, RI delivers secure, transparent, and scalable intelligence for autonomous humanoids. Robotics Intelligence will enable intelligent autonomous operation with state-of-the-art perception, navigation, and interaction capabilities.

https://rimind.io/
https://rimind.io/publications/Robotics_Intelligence_Whitepaper.pdf

Robotics Intelligence (RI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Robotics Intelligence (RI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 13.17K
Ukupna količina:
$ 999.54M
Količina u optjecaju:
$ 974.54M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 13.51K
Povijesni maksimum:
$ 0.00117042
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
Robotics Intelligence (RI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Robotics Intelligence (RI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RI tokena, istražite RI cijenu tokena uživo!

RI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide RI? Naša RI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

