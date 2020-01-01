Robotics Intelligence (RI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Robotics Intelligence (RI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Robotics Intelligence (RI) Informacije Robotics Intelligence is the first open-source, decentralized AI model powering humanoid robots. We're building AI for scalability, adaptability, and security for various use cases, including both industrial and consumer systems. By integrating blockchain technology with advanced artificial intelligence, RI delivers secure, transparent, and scalable intelligence for autonomous humanoids. Robotics Intelligence will enable intelligent autonomous operation with state-of-the-art perception, navigation, and interaction capabilities. Službena web stranica: https://rimind.io/ Bijela knjiga: https://rimind.io/publications/Robotics_Intelligence_Whitepaper.pdf

Robotics Intelligence (RI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Robotics Intelligence (RI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.17K $ 13.17K $ 13.17K Ukupna količina: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Količina u optjecaju: $ 974.54M $ 974.54M $ 974.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.51K $ 13.51K $ 13.51K Povijesni maksimum: $ 0.00117042 $ 0.00117042 $ 0.00117042 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Robotics Intelligence (RI)

Robotics Intelligence (RI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Robotics Intelligence (RI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RI tokena, istražite RI cijenu tokena uživo!

