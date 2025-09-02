ReddCoin (RDD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002846 $ 0.00002846 $ 0.00002846 24-satna najniža cijena $ 0.00004612 $ 0.00004612 $ 0.00004612 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002846$ 0.00002846 $ 0.00002846 24-satna najviša cijena $ 0.00004612$ 0.00004612 $ 0.00004612 Najviša cijena ikada $ 0.0305647$ 0.0305647 $ 0.0305647 Najniža cijena $ 0.00000729$ 0.00000729 $ 0.00000729 Promjena cijene (1H) +0.50% Promjena cijene (1D) -12.79% Promjena cijene (7D) -60.20% Promjena cijene (7D) -60.20%

ReddCoin (RDD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002861. Tijekom protekla 24 sata, RDDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002846 i najviše cijene $ 0.00004612, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RDD je $ 0.0305647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000729.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RDD se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -12.79% u posljednjih 24 sata i -60.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ReddCoin (RDD)

Tržišna kapitalizacija $ 960.39K$ 960.39K $ 960.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 960.45K$ 960.45K $ 960.45K Količina u optjecaju 33.57B 33.57B 33.57B Ukupna količina 33,575,715,154.48672 33,575,715,154.48672 33,575,715,154.48672

Trenutačna tržišna kapitalizacija ReddCoin je $ 960.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RDD je 33.57B, s ukupnom količinom od 33575715154.48672. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 960.45K.