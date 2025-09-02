Više o RDD

ReddCoin Logotip

ReddCoin Cijena (RDD)

Neuvršten

1 RDD u USD cijena uživo:

--
----
-12.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena ReddCoin (RDD)
ReddCoin (RDD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002846
$ 0.00002846$ 0.00002846
24-satna najniža cijena
$ 0.00004612
$ 0.00004612$ 0.00004612
24-satna najviša cijena

$ 0.00002846
$ 0.00002846$ 0.00002846

$ 0.00004612
$ 0.00004612$ 0.00004612

$ 0.0305647
$ 0.0305647$ 0.0305647

$ 0.00000729
$ 0.00000729$ 0.00000729

+0.50%

-12.79%

-60.20%

-60.20%

ReddCoin (RDD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002861. Tijekom protekla 24 sata, RDDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002846 i najviše cijene $ 0.00004612, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RDD je $ 0.0305647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000729.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RDD se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -12.79% u posljednjih 24 sata i -60.20% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu ReddCoin (RDD)

$ 960.39K
$ 960.39K$ 960.39K

--
----

$ 960.45K
$ 960.45K$ 960.45K

33.57B
33.57B 33.57B

33,575,715,154.48672
33,575,715,154.48672 33,575,715,154.48672

Trenutačna tržišna kapitalizacija ReddCoin je $ 960.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RDD je 33.57B, s ukupnom količinom od 33575715154.48672. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 960.45K.

ReddCoin (RDD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ReddCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ReddCoin u USD iznosila je $ -0.0000082656.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ReddCoin u USD iznosila je $ -0.0000106777.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ReddCoin u USD iznosila je $ -0.000013771272771568834.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-12.79%
30 dana$ -0.0000082656-28.89%
60 dana$ -0.0000106777-37.32%
90 dana$ -0.000013771272771568834-32.49%

Što je ReddCoin (RDD)

Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity).

ReddCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ReddCoin (RDD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ReddCoin (RDD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ReddCoin.

Provjerite ReddCoin predviđanje cijene sada!

RDD u lokalnim valutama

ReddCoin (RDD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ReddCoin (RDD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RDD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ReddCoin (RDD)

Koliko ReddCoin (RDD) vrijedi danas?
Cijena RDD uživo u USD je 0.00002861 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RDD u USD?
Trenutačna cijena RDD u USD je $ 0.00002861. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ReddCoin?
Tržišna kapitalizacija za RDD je $ 960.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RDD?
Količina u optjecaju za RDD je 33.57B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RDD?
RDD je postigao ATH cijenu od 0.0305647 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RDD?
RDD je vidio ATL cijenu od 0.00000729 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RDD?
24-satni obujam trgovanja za RDD je -- USD.
Hoće li RDD još narasti ove godine?
RDD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RDD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.