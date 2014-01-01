ReddCoin (RDD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ReddCoin (RDD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can "like" content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity). Službena web stranica: https://www.reddcoin.com Bijela knjiga: https://redd.love/assets/doc/Redd-Paper.pdf

ReddCoin (RDD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ReddCoin (RDD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Ukupna količina: $ 33.59B $ 33.59B $ 33.59B Količina u optjecaju: $ 33.57B $ 33.57B $ 33.57B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Povijesni maksimum: $ 0.0305647 $ 0.0305647 $ 0.0305647 Povijesni minimum: $ 0.00000729 $ 0.00000729 $ 0.00000729 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ReddCoin (RDD)

ReddCoin (RDD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ReddCoin (RDD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RDD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RDD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RDD tokena, istražite RDD cijenu tokena uživo!

RDD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RDD? Naša RDD stranica za predviđanje cijena kombinuje tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

