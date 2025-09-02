Više o RAZOR

RAZOR Informacije o cijeni

RAZOR Službena web stranica

RAZOR Tokenomija

RAZOR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Razor Network Logotip

Razor Network Cijena (RAZOR)

Neuvršten

1 RAZOR u USD cijena uživo:

$0.00041401
$0.00041401$0.00041401
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Razor Network (RAZOR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:05:03 (UTC+8)

Razor Network (RAZOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.978539
$ 0.978539$ 0.978539

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+0.44%

+23.75%

+23.75%

Razor Network (RAZOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAZORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAZOR je $ 0.978539, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAZOR se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +23.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Razor Network (RAZOR)

$ 232.34K
$ 232.34K$ 232.34K

--
----

$ 414.02K
$ 414.02K$ 414.02K

561.19M
561.19M 561.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Razor Network je $ 232.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAZOR je 561.19M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 414.02K.

Razor Network (RAZOR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Razor Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Razor Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Razor Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Razor Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.44%
30 dana$ 0+9.77%
60 dana$ 0+25.30%
90 dana$ 0--

Što je Razor Network (RAZOR)

Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Razor Network (RAZOR)

Službena web-stranica

Razor Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Razor Network (RAZOR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Razor Network (RAZOR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Razor Network.

Provjerite Razor Network predviđanje cijene sada!

RAZOR u lokalnim valutama

Razor Network (RAZOR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Razor Network (RAZOR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAZOR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Razor Network (RAZOR)

Koliko Razor Network (RAZOR) vrijedi danas?
Cijena RAZOR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAZOR u USD?
Trenutačna cijena RAZOR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Razor Network?
Tržišna kapitalizacija za RAZOR je $ 232.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAZOR?
Količina u optjecaju za RAZOR je 561.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAZOR?
RAZOR je postigao ATH cijenu od 0.978539 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAZOR?
RAZOR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAZOR?
24-satni obujam trgovanja za RAZOR je -- USD.
Hoće li RAZOR još narasti ove godine?
RAZOR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAZOR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:05:03 (UTC+8)

Razor Network (RAZOR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.