Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains. Službena web stranica: https://razor.network/

Razor Network (RAZOR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Razor Network (RAZOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 186.43K $ 186.43K $ 186.43K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 561.19M $ 561.19M $ 561.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 332.20K $ 332.20K $ 332.20K Povijesni maksimum: $ 0.978539 $ 0.978539 $ 0.978539 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0003322 $ 0.0003322 $ 0.0003322 Saznajte više o cijeni Razor Network (RAZOR)

Razor Network (RAZOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Razor Network (RAZOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAZOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAZOR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAZOR tokena, istražite RAZOR cijenu tokena uživo!

RAZOR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RAZOR? Naša RAZOR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

