QudeAI Framework (QUDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -0.16% Promjena cijene (7D) -0.04% Promjena cijene (7D) -0.04%

QudeAI Framework (QUDE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QUDEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUDE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUDE se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QudeAI Framework (QUDE)

Tržišna kapitalizacija $ 153.39K$ 153.39K $ 153.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 153.39K$ 153.39K $ 153.39K Količina u optjecaju 957.80M 957.80M 957.80M Ukupna količina 957,804,040.123578 957,804,040.123578 957,804,040.123578

Trenutačna tržišna kapitalizacija QudeAI Framework je $ 153.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUDE je 957.80M, s ukupnom količinom od 957804040.123578. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.39K.