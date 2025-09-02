PlotX (PLOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00677696 24-satna najviša cijena $ 0.00694874 Najviša cijena ikada $ 0.376907 Najniža cijena $ 0.00315491 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -1.00% Promjena cijene (7D) -2.03%

PlotX (PLOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00685417. Tijekom protekla 24 sata, PLOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00677696 i najviše cijene $ 0.00694874, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLOT je $ 0.376907, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00315491.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLOT se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i -2.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PlotX (PLOT)

Tržišna kapitalizacija $ 714.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.37M Količina u optjecaju 104.25M Ukupna količina 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlotX je $ 714.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLOT je 104.25M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.37M.