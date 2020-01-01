PlotX (PLOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PlotX (PLOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PlotX (PLOT) Informacije PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk. Službena web stranica: https://plotx.io/ Kupi PLOT odmah!

PlotX (PLOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PlotX (PLOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 705.77K $ 705.77K $ 705.77K Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 104.25M $ 104.25M $ 104.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Povijesni maksimum: $ 0.376907 $ 0.376907 $ 0.376907 Povijesni minimum: $ 0.00315491 $ 0.00315491 $ 0.00315491 Trenutna cijena: $ 0.00676979 $ 0.00676979 $ 0.00676979 Saznajte više o cijeni PlotX (PLOT)

PlotX (PLOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PlotX (PLOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLOT tokena, istražite PLOT cijenu tokena uživo!

PLOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PLOT? Naša PLOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PLOT predviđanje cijene tokena odmah!

