OpSec (OPSEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00329716 $ 0.00329716 $ 0.00329716 24-satna najniža cijena $ 0.00414042 $ 0.00414042 $ 0.00414042 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00329716$ 0.00329716 $ 0.00329716 24-satna najviša cijena $ 0.00414042$ 0.00414042 $ 0.00414042 Najviša cijena ikada $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 Najniža cijena $ 0.00237247$ 0.00237247 $ 0.00237247 Promjena cijene (1H) +18.35% Promjena cijene (1D) -1.85% Promjena cijene (7D) +10.84% Promjena cijene (7D) +10.84%

OpSec (OPSEC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00404001. Tijekom protekla 24 sata, OPSECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00329716 i najviše cijene $ 0.00414042, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPSEC je $ 3.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00237247.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPSEC se promijenio za +18.35% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +10.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OpSec (OPSEC)

Tržišna kapitalizacija $ 399.56K$ 399.56K $ 399.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 399.56K$ 399.56K $ 399.56K Količina u optjecaju 98.90M 98.90M 98.90M Ukupna količina 98,899,618.634309 98,899,618.634309 98,899,618.634309

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpSec je $ 399.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPSEC je 98.90M, s ukupnom količinom od 98899618.634309. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 399.56K.