OpSec (OPSEC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OpSec (OPSEC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OpSec (OPSEC) Informacije OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications. Službena web stranica: https://www.opsec.computer/ Bijela knjiga: https://docs.opsec.computer/category/getting-started Kupi OPSEC odmah!

OpSec (OPSEC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OpSec (OPSEC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 363.92K $ 363.92K $ 363.92K Ukupna količina: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M Količina u optjecaju: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 363.92K $ 363.92K $ 363.92K Povijesni maksimum: $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 Povijesni minimum: $ 0.00237247 $ 0.00237247 $ 0.00237247 Trenutna cijena: $ 0.00367964 $ 0.00367964 $ 0.00367964 Saznajte više o cijeni OpSec (OPSEC)

OpSec (OPSEC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OpSec (OPSEC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OPSEC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OPSEC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OPSEC tokena, istražite OPSEC cijenu tokena uživo!

OPSEC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OPSEC? Naša OPSEC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OPSEC predviđanje cijene tokena odmah!

