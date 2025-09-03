Olyverse (OLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.90% Promjena cijene (7D) -4.14% Promjena cijene (7D) -4.14%

Olyverse (OLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OLY je $ 2.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OLY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.90% u posljednjih 24 sata i -4.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Olyverse (OLY)

Tržišna kapitalizacija $ 160.53K$ 160.53K $ 160.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 373.74K$ 373.74K $ 373.74K Količina u optjecaju 2.15B 2.15B 2.15B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Olyverse je $ 160.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OLY je 2.15B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 373.74K.