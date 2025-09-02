Nuritopia (NBLU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00136399 24-satna najviša cijena $ 0.0014593 Najviša cijena ikada $ 0.01740432 Najniža cijena $ 0.00136302 Promjena cijene (1H) +0.69% Promjena cijene (1D) +0.67% Promjena cijene (7D) +0.61%

Nuritopia (NBLU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00140355. Tijekom protekla 24 sata, NBLUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00136399 i najviše cijene $ 0.0014593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NBLU je $ 0.01740432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00136302.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NBLU se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, +0.67% u posljednjih 24 sata i +0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nuritopia (NBLU)

Tržišna kapitalizacija $ 2.74M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.00M Količina u optjecaju 1.96B Ukupna količina 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nuritopia je $ 2.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NBLU je 1.96B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.00M.