Nuritopia (NBLU) Informacije NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics. Službena web stranica: https://nuritopia.io/ Bijela knjiga: https://nuritopia.io/downloads/NURITOPIA_NBLU-Whitepaper-(ENG)_Version_1.1.pdf Kupi NBLU odmah!

Nuritopia (NBLU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nuritopia (NBLU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Povijesni maksimum: $ 0.01740432 $ 0.01740432 $ 0.01740432 Povijesni minimum: $ 0.00136302 $ 0.00136302 $ 0.00136302 Trenutna cijena: $ 0.00139234 $ 0.00139234 $ 0.00139234 Saznajte više o cijeni Nuritopia (NBLU)

Nuritopia (NBLU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nuritopia (NBLU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NBLU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NBLU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NBLU tokena, istražite NBLU cijenu tokena uživo!

NBLU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NBLU? Naša NBLU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NBLU predviđanje cijene tokena odmah!

