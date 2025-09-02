NullTrace (NULL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.18% Promjena cijene (1D) +10.57% Promjena cijene (7D) -9.49% Promjena cijene (7D) -9.49%

NullTrace (NULL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NULLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NULL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NULL se promijenio za -1.18% u posljednjih sat vremena, +10.57% u posljednjih 24 sata i -9.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NullTrace (NULL)

Tržišna kapitalizacija $ 198.63K$ 198.63K $ 198.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 198.63K$ 198.63K $ 198.63K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,930,066.003099 999,930,066.003099 999,930,066.003099

Trenutačna tržišna kapitalizacija NullTrace je $ 198.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NULL je 999.93M, s ukupnom količinom od 999930066.003099. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 198.63K.