NullTrace (NULL) Informacije NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes. Službena web stranica: https://nulltrace.app Bijela knjiga: https://nulltrace.app/docs Kupi NULL odmah!

NullTrace (NULL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NullTrace (NULL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 205.95K $ 205.95K $ 205.95K Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 205.95K $ 205.95K $ 205.95K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00020594 $ 0.00020594 $ 0.00020594 Saznajte više o cijeni NullTrace (NULL)

NullTrace (NULL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NullTrace (NULL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NULL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NULL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NULL tokena, istražite NULL cijenu tokena uživo!

