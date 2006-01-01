MUT (MUT) Tokenomika

MUT (MUT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MUT (MUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
MUT (MUT) Informacije

The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits.

Službena web stranica:
https://muttoken.com/

MUT (MUT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MUT (MUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.76K
$ 3.76K$ 3.76K
Ukupna količina:
$ 963.68M
$ 963.68M$ 963.68M
Količina u optjecaju:
$ 963.68M
$ 963.68M$ 963.68M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.76K
$ 3.76K$ 3.76K
Povijesni maksimum:
$ 0.089324
$ 0.089324$ 0.089324
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

MUT (MUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MUT (MUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MUT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MUT tokena, istražite MUT cijenu tokena uživo!

MUT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MUT? Naša MUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.