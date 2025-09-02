Murad (MURAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00108684$ 0.00108684 $ 0.00108684 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -3.48% Promjena cijene (7D) +0.88% Promjena cijene (7D) +0.88%

Murad (MURAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MURADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MURAD je $ 0.00108684, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MURAD se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -3.48% u posljednjih 24 sata i +0.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Murad (MURAD)

Tržišna kapitalizacija $ 361.56K$ 361.56K $ 361.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 361.56K$ 361.56K $ 361.56K Količina u optjecaju 999.76M 999.76M 999.76M Ukupna količina 999,756,768.158053 999,756,768.158053 999,756,768.158053

Trenutačna tržišna kapitalizacija Murad je $ 361.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MURAD je 999.76M, s ukupnom količinom od 999756768.158053. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 361.56K.