Murad (MURAD) Informacije Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! Službena web stranica: https://murad-cto.com

Murad (MURAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Murad (MURAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 352.32K $ 352.32K $ 352.32K Ukupna količina: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Količina u optjecaju: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 352.32K $ 352.32K $ 352.32K Povijesni maksimum: $ 0.00108684 $ 0.00108684 $ 0.00108684 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00035241 $ 0.00035241 $ 0.00035241 Saznajte više o cijeni Murad (MURAD)

Murad (MURAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Murad (MURAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MURAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MURAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MURAD tokena, istražite MURAD cijenu tokena uživo!

