Moolah Cijena danas

Trenutačna cijena Moolah (MOOLAH) danas je $ 0.00483241, s promjenom od 7.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MOOLAH u USD je $ 0.00483241 po MOOLAH.

Moolah trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,857,077, s količinom u optjecaju od 1.00B MOOLAH. Tijekom posljednja 24 sata, MOOLAH trgovao je između $ 0.00449117 (niska) i $ 0.00522447 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01318652, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0034949.

U kratkoročnim performansama, MOOLAH se kretao -0.52% u posljednjem satu i -15.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Moolah (MOOLAH)

Tržišna kapitalizacija $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

