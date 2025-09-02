Metadrip (DRIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00627695$ 0.00627695 $ 0.00627695 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.89% Promjena cijene (1D) -4.66% Promjena cijene (7D) -10.26% Promjena cijene (7D) -10.26%

Metadrip (DRIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRIP je $ 0.00627695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRIP se promijenio za +0.89% u posljednjih sat vremena, -4.66% u posljednjih 24 sata i -10.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metadrip (DRIP)

Tržišna kapitalizacija $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,888,128.034532 999,888,128.034532 999,888,128.034532

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metadrip je $ 43.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRIP je 999.89M, s ukupnom količinom od 999888128.034532. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.74K.