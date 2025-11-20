Memory Cijena danas

Trenutačna cijena Memory (MEM) danas je $ 0.02546979, s promjenom od 3.62% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEM u USD je $ 0.02546979 po MEM.

Memory trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,916,427, s količinom u optjecaju od 75.07M MEM. Tijekom posljednja 24 sata, MEM trgovao je između $ 0.02460866 (niska) i $ 0.02672177 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.120607, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02460866.

U kratkoročnim performansama, MEM se kretao +0.51% u posljednjem satu i -17.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Memory (MEM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.53M$ 25.53M $ 25.53M Količina u optjecaju 75.07M 75.07M 75.07M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Memory je $ 1.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEM je 75.07M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.53M.