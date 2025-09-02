Više o LA

LA Informacije o cijeni

LA Bijela knjiga

LA Službena web stranica

LA Tokenomija

LA Prognoza cijena

LA Povijest

Vodič za kupnju LA

Konverter LA u fiducijarnu valutu

LA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Lagrange Logotip

Lagrange Cijena(LA)

1 LA u USD cijena uživo:

$0.29271
$0.29271$0.29271
+1.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lagrange (LA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:52:48 (UTC+8)

Lagrange (LA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.28346
$ 0.28346$ 0.28346
24-satna najniža cijena
$ 0.30474
$ 0.30474$ 0.30474
24-satna najviša cijena

$ 0.28346
$ 0.28346$ 0.28346

$ 0.30474
$ 0.30474$ 0.30474

$ 4.502285725294072
$ 4.502285725294072$ 4.502285725294072

$ 0.20794173832654628
$ 0.20794173832654628$ 0.20794173832654628

+0.21%

+1.44%

-8.89%

-8.89%

Lagrange (LA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.29295. Tijekom protekla 24 sata, LAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.28346 i najviše cijene $ 0.30474, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LA je $ 4.502285725294072, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.20794173832654628.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LA se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +1.44% u posljednjih 24 sata i -8.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lagrange (LA)

No.517

$ 56.54M
$ 56.54M$ 56.54M

$ 380.92K
$ 380.92K$ 380.92K

$ 292.95M
$ 292.95M$ 292.95M

193.00M
193.00M 193.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.30%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lagrange je $ 56.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 380.92K. Količina u optjecaju LA je 193.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 292.95M.

Lagrange (LA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Lagrange za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0041552+1.44%
30 dana$ -0.0331-10.16%
60 dana$ -0.2046-41.13%
90 dana$ +0.27295+1,364.75%
Lagrange promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LA od $ +0.0041552 (+1.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Lagrange 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0331 (-10.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Lagrange 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LA od $ -0.2046 (-41.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Lagrange 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.27295 (+1,364.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lagrange (LA)?

Pogledajte Lagrange stranicu Povijest cijena sada.

Što je Lagrange (LA)

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Lagrange dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Lagrange ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Lagrange na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Lagrange učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Lagrange Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lagrange (LA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lagrange (LA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lagrange.

Provjerite Lagrange predviđanje cijene sada!

Lagrange (LA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lagrange (LA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Lagrange (LA)

Tražiš kako kupiti Lagrange? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Lagrange na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LA u lokalnim valutama

1 Lagrange(LA) u VND
7,708.97925
1 Lagrange(LA) u AUD
A$0.445284
1 Lagrange(LA) u GBP
0.2138535
1 Lagrange(LA) u EUR
0.2490075
1 Lagrange(LA) u USD
$0.29295
1 Lagrange(LA) u MYR
RM1.236249
1 Lagrange(LA) u TRY
12.051963
1 Lagrange(LA) u JPY
¥43.06365
1 Lagrange(LA) u ARS
ARS$403.5122595
1 Lagrange(LA) u RUB
23.600052
1 Lagrange(LA) u INR
25.7942475
1 Lagrange(LA) u IDR
Rp4,802.458248
1 Lagrange(LA) u KRW
408.577365
1 Lagrange(LA) u PHP
16.7362335
1 Lagrange(LA) u EGP
￡E.14.213934
1 Lagrange(LA) u BRL
R$1.5907185
1 Lagrange(LA) u CAD
C$0.4013415
1 Lagrange(LA) u BDT
35.6022135
1 Lagrange(LA) u NGN
448.6207005
1 Lagrange(LA) u COP
$1,176.504777
1 Lagrange(LA) u ZAR
R.5.15592
1 Lagrange(LA) u UAH
12.1369185
1 Lagrange(LA) u VES
Bs42.7707
1 Lagrange(LA) u CLP
$283.5756
1 Lagrange(LA) u PKR
Rs83.127492
1 Lagrange(LA) u KZT
157.923486
1 Lagrange(LA) u THB
฿9.4652145
1 Lagrange(LA) u TWD
NT$8.975988
1 Lagrange(LA) u AED
د.إ1.0751265
1 Lagrange(LA) u CHF
Fr0.23436
1 Lagrange(LA) u HKD
HK$2.2820805
1 Lagrange(LA) u AMD
֏111.983067
1 Lagrange(LA) u MAD
.د.م2.630691
1 Lagrange(LA) u MXN
$5.4635175
1 Lagrange(LA) u SAR
ريال1.0985625
1 Lagrange(LA) u PLN
1.066338
1 Lagrange(LA) u RON
лв1.2684735
1 Lagrange(LA) u SEK
kr2.7508005
1 Lagrange(LA) u BGN
лв0.486297
1 Lagrange(LA) u HUF
Ft98.89992
1 Lagrange(LA) u CZK
6.110937
1 Lagrange(LA) u KWD
د.ك0.08934975
1 Lagrange(LA) u ILS
0.9813825
1 Lagrange(LA) u AOA
Kz267.0444315
1 Lagrange(LA) u BHD
.د.ب0.11044215
1 Lagrange(LA) u BMD
$0.29295
1 Lagrange(LA) u DKK
kr1.8660915
1 Lagrange(LA) u HNL
L7.67529
1 Lagrange(LA) u MUR
13.41711
1 Lagrange(LA) u NAD
$5.1529905
1 Lagrange(LA) u NOK
kr2.9265705
1 Lagrange(LA) u NZD
$0.4950855
1 Lagrange(LA) u PAB
B/.0.29295
1 Lagrange(LA) u PGK
K1.2391785
1 Lagrange(LA) u QAR
ر.ق1.066338
1 Lagrange(LA) u RSD
дин.29.330154

Lagrange Resurs

Za dublje razumijevanje Lagrange, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Lagrange web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lagrange

Koliko Lagrange (LA) vrijedi danas?
Cijena LA uživo u USD je 0.29295 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LA u USD?
Trenutačna cijena LA u USD je $ 0.29295. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lagrange?
Tržišna kapitalizacija za LA je $ 56.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LA?
Količina u optjecaju za LA je 193.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LA?
LA je postigao ATH cijenu od 4.502285725294072 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LA?
LA je vidio ATL cijenu od 0.20794173832654628 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LA?
24-satni obujam trgovanja za LA je $ 380.92K USD.
Hoće li LA još narasti ove godine?
LA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:52:48 (UTC+8)

Lagrange (LA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine