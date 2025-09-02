Liquidpump (LP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00160366$ 0.00160366 $ 0.00160366 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -3.24% Promjena cijene (7D) -24.67% Promjena cijene (7D) -24.67%

Liquidpump (LP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LP je $ 0.00160366, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LP se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -3.24% u posljednjih 24 sata i -24.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquidpump (LP)

Tržišna kapitalizacija $ 113.00K$ 113.00K $ 113.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 113.00K$ 113.00K $ 113.00K Količina u optjecaju 999.48M 999.48M 999.48M Ukupna količina 999,484,044.964424 999,484,044.964424 999,484,044.964424

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquidpump je $ 113.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LP je 999.48M, s ukupnom količinom od 999484044.964424. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.00K.