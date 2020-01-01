Liquidpump (LP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Liquidpump (LP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LiquidPump represents a groundbreaking development in the DeFi space, offering a unique blend of liquidity provision and PumpSwap. By leveraging this innovative platform, users can unlock new opportunities for growth, income, and wealth creation. LiquidPump is an innovative mechanism designed to supercharge PumpSwap's ecosystem, driving growth, adoption, and value for the PumpSwap coin by offering a range of benefits that can increase demand, reduce volatility, improve community engagement, and enhance reputation. By leveraging LiquidPump, PumpSwap can supercharge its ecosystem, driving growth and adoption for the PumpSwap coin.

Liquidpump (LP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Liquidpump (LP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 100.48K $ 100.48K $ 100.48K Ukupna količina: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Količina u optjecaju: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 100.48K $ 100.48K $ 100.48K Povijesni maksimum: $ 0.00160366 $ 0.00160366 $ 0.00160366 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010053 $ 0.00010053 $ 0.00010053 Saznajte više o cijeni Liquidpump (LP)

Liquidpump (LP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Liquidpump (LP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LP tokena, istražite LP cijenu tokena uživo!

LP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LP? Naša LP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

