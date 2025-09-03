Kine Protocol (KINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.0020245 $ 0.0020245 $ 0.0020245 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.0020245$ 0.0020245 $ 0.0020245 Najviša cijena ikada $ 6.87$ 6.87 $ 6.87 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.66% Promjena cijene (7D) -5.25% Promjena cijene (7D) -5.25%

Kine Protocol (KINE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0019889. Tijekom protekla 24 sata, KINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.0020245, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KINE je $ 6.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KINE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.66% u posljednjih 24 sata i -5.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kine Protocol (KINE)

Tržišna kapitalizacija $ 40.20K$ 40.20K $ 40.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 198.89K$ 198.89K $ 198.89K Količina u optjecaju 20.21M 20.21M 20.21M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kine Protocol je $ 40.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KINE je 20.21M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 198.89K.