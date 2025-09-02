Kepler (AVIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.353967$ 0.353967 $ 0.353967 Najniža cijena $ 0.03432404$ 0.03432404 $ 0.03432404 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.57% Promjena cijene (7D) -3.57%

Kepler (AVIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.03603006. Tijekom protekla 24 sata, AVIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVIA je $ 0.353967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03432404.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVIA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kepler (AVIA)

Tržišna kapitalizacija $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Količina u optjecaju 99.61M 99.61M 99.61M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kepler je $ 3.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVIA je 99.61M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.60M.