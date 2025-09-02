Više o AVIA

AVIA Informacije o cijeni

AVIA Bijela knjiga

AVIA Službena web stranica

AVIA Tokenomija

AVIA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kepler Logotip

Kepler Cijena (AVIA)

Neuvršten

1 AVIA u USD cijena uživo:

$0.03603006
$0.03603006$0.03603006
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kepler (AVIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:32:18 (UTC+8)

Kepler (AVIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.353967
$ 0.353967$ 0.353967

$ 0.03432404
$ 0.03432404$ 0.03432404

--

--

-3.57%

-3.57%

Kepler (AVIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.03603006. Tijekom protekla 24 sata, AVIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVIA je $ 0.353967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03432404.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVIA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kepler (AVIA)

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

--
----

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

99.61M
99.61M 99.61M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kepler je $ 3.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVIA je 99.61M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.60M.

Kepler (AVIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kepler u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kepler u USD iznosila je $ +0.0009425968.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kepler u USD iznosila je $ -0.0066263171.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kepler u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0009425968+2.62%
60 dana$ -0.0066263171-18.39%
90 dana$ 0--

Što je Kepler (AVIA)

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Kepler Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kepler (AVIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kepler (AVIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kepler.

Provjerite Kepler predviđanje cijene sada!

AVIA u lokalnim valutama

Kepler (AVIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kepler (AVIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kepler (AVIA)

Koliko Kepler (AVIA) vrijedi danas?
Cijena AVIA uživo u USD je 0.03603006 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVIA u USD?
Trenutačna cijena AVIA u USD je $ 0.03603006. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kepler?
Tržišna kapitalizacija za AVIA je $ 3.59M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVIA?
Količina u optjecaju za AVIA je 99.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVIA?
AVIA je postigao ATH cijenu od 0.353967 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVIA?
AVIA je vidio ATL cijenu od 0.03432404 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVIA?
24-satni obujam trgovanja za AVIA je -- USD.
Hoće li AVIA još narasti ove godine?
AVIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:32:18 (UTC+8)

Kepler (AVIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.