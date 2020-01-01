Kepler (AVIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kepler (AVIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry. Službena web stranica: https://www.keplerdigitals.io/ Bijela knjiga: https://kepler-digitals.gitbook.io/kepler-digitals-white-paper

Kepler (AVIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kepler (AVIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 99.61M $ 99.61M $ 99.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Povijesni maksimum: $ 0.353967 $ 0.353967 $ 0.353967 Povijesni minimum: $ 0.03432404 $ 0.03432404 $ 0.03432404 Trenutna cijena: $ 0.03840761 $ 0.03840761 $ 0.03840761 Saznajte više o cijeni Kepler (AVIA)

Kepler (AVIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kepler (AVIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVIA tokena, istražite AVIA cijenu tokena uživo!

