Ken (KEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00421408$ 0.00421408 $ 0.00421408 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +345.73% Promjena cijene (7D) -3.11% Promjena cijene (7D) -3.11%

Ken (KEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEN je $ 0.00421408, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +345.73% u posljednjih 24 sata i -3.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ken (KEN)

Tržišna kapitalizacija $ 100.13K$ 100.13K $ 100.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100.13K$ 100.13K $ 100.13K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ken je $ 100.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.13K.