KDR (KDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01097182 $ 0.01097182 $ 0.01097182 24-satna najniža cijena $ 0.01150939 $ 0.01150939 $ 0.01150939 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01097182$ 0.01097182 $ 0.01097182 24-satna najviša cijena $ 0.01150939$ 0.01150939 $ 0.01150939 Najviša cijena ikada $ 0.389192$ 0.389192 $ 0.389192 Najniža cijena $ 0.00669518$ 0.00669518 $ 0.00669518 Promjena cijene (1H) +1.65% Promjena cijene (1D) -0.93% Promjena cijene (7D) +0.69% Promjena cijene (7D) +0.69%

KDR (KDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.01130985. Tijekom protekla 24 sata, KDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01097182 i najviše cijene $ 0.01150939, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KDR je $ 0.389192, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00669518.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KDR se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, -0.93% u posljednjih 24 sata i +0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KDR (KDR)

Tržišna kapitalizacija $ 170.79K$ 170.79K $ 170.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Količina u optjecaju 15.10M 15.10M 15.10M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KDR je $ 170.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KDR je 15.10M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.