KDR Logotip

KDR Cijena (KDR)

Neuvršten

1 KDR u USD cijena uživo:

$0.01130985
-0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena KDR (KDR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:44:55 (UTC+8)

KDR (KDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01097182
24-satna najniža cijena
$ 0.01150939
24-satna najviša cijena

$ 0.01097182
$ 0.01150939
$ 0.389192
$ 0.00669518
+1.65%

-0.93%

+0.69%

+0.69%

KDR (KDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.01130985. Tijekom protekla 24 sata, KDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01097182 i najviše cijene $ 0.01150939, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KDR je $ 0.389192, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00669518.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KDR se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, -0.93% u posljednjih 24 sata i +0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KDR (KDR)

$ 170.79K
--
$ 1.13M
15.10M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija KDR je $ 170.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KDR je 15.10M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.

KDR (KDR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KDR u USD iznosila je $ -0.00010635328721181.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KDR u USD iznosila je $ +0.0013839173.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KDR u USD iznosila je $ +0.0052533405.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KDR u USD iznosila je $ +0.00010667765372666.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00010635328721181-0.93%
30 dana$ +0.0013839173+12.24%
60 dana$ +0.0052533405+46.45%
90 dana$ +0.00010667765372666+0.95%

Što je KDR (KDR)

Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.

Resurs KDR (KDR)

Službena web-stranica

KDR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KDR (KDR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KDR (KDR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KDR.

Provjerite KDR predviđanje cijene sada!

KDR u lokalnim valutama

KDR (KDR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KDR (KDR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KDR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KDR (KDR)

Koliko KDR (KDR) vrijedi danas?
Cijena KDR uživo u USD je 0.01130985 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KDR u USD?
Trenutačna cijena KDR u USD je $ 0.01130985. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KDR?
Tržišna kapitalizacija za KDR je $ 170.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KDR?
Količina u optjecaju za KDR je 15.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KDR?
KDR je postigao ATH cijenu od 0.389192 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KDR?
KDR je vidio ATL cijenu od 0.00669518 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KDR?
24-satni obujam trgovanja za KDR je -- USD.
Hoće li KDR još narasti ove godine?
KDR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KDR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:44:55 (UTC+8)

