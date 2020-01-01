KDR (KDR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KDR (KDR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KDR (KDR) Informacije Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community. Službena web stranica: https://kaidro.com/ Kupi KDR odmah!

KDR (KDR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KDR (KDR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 148.19K $ 148.19K $ 148.19K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 15.10M $ 15.10M $ 15.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 981.38K $ 981.38K $ 981.38K Povijesni maksimum: $ 0.389192 $ 0.389192 $ 0.389192 Povijesni minimum: $ 0.00669518 $ 0.00669518 $ 0.00669518 Trenutna cijena: $ 0.00978873 $ 0.00978873 $ 0.00978873 Saznajte više o cijeni KDR (KDR)

KDR (KDR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KDR (KDR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KDR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KDR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KDR tokena, istražite KDR cijenu tokena uživo!

KDR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KDR? Naša KDR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KDR predviđanje cijene tokena odmah!

