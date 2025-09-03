Jonah (JONAH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00230645 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.11% Promjena cijene (1D) +0.29% Promjena cijene (7D) +17.52%

Jonah (JONAH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JONAHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JONAH je $ 0.00230645, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JONAH se promijenio za +1.11% u posljednjih sat vremena, +0.29% u posljednjih 24 sata i +17.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jonah (JONAH)

Tržišna kapitalizacija $ 21.76K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.76K Količina u optjecaju 1000.00M Ukupna količina 999,998,299.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jonah je $ 21.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JONAH je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998299.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.76K.