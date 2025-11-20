Jambo Cijena danas

Trenutačna cijena Jambo (J) danas je $ 0.03893194, s promjenom od 3.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije J u USD je $ 0.03893194 po J.

Jambo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,267,953, s količinom u optjecaju od 161.01M J. Tijekom posljednja 24 sata, J trgovao je između $ 0.03706769 (niska) i $ 0.04074675 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.910484, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.03529949.

U kratkoročnim performansama, J se kretao +1.30% u posljednjem satu i -6.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Jambo (J)

Tržišna kapitalizacija $ 6.27M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.93M Količina u optjecaju 161.01M Ukupna količina 999,999,711.476846

