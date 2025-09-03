ITO ($ITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0000164$ 0.0000164 $ 0.0000164 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) -13.52% Promjena cijene (7D) -13.52%

ITO ($ITO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $ITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $ITO je $ 0.0000164, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $ITO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i -13.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ITO ($ITO)

Tržišna kapitalizacija $ 128.22K$ 128.22K $ 128.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128.22K$ 128.22K $ 128.22K Količina u optjecaju 409.17B 409.17B 409.17B Ukupna količina 409,174,758,407.4285 409,174,758,407.4285 409,174,758,407.4285

Trenutačna tržišna kapitalizacija ITO je $ 128.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ITO je 409.17B, s ukupnom količinom od 409174758407.4285. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.22K.